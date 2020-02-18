الشابندر: علاوي يبدي

2020/02/18 | 18:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف السياسي المستقل، عزت الشابندر، مساء اليوم الثلاثاء، عن لقاء يجمع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي مع الوفد الكردي الذي وصل الى بغداد لضمان "حصة" حصة الأكراد في الحكومة الانتقالية.وغرد الشابندر على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس"، قائلا "الرئيس المكلّف سيلتقي الوفد الكردي مساء اليوم ويبدي استعداده للتفاهم على النقاط التي تتعلق بخصوصية الشراكة مع الاقليم على العكس من موقفه الصارم من اطراف اخرى تتفنّن بمختلف الوسائل للاستمرار بالسرقة وتدوير اساليبها".

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