بالصور .. الظهور الاول لهداف العراق في

2020/02/18 | 18:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةباشر لاعب منتخبنا الوطني مهند علي ( ميمي ) ،اليوم الثلاثاء ، تدريباته مع فريقه الجديد بورتيمونينسي البرتغالي.ويستعد مهاجم نادي الدحيل القطري السابق وهداف منتخبنا الوطني في التصفيات المزدوجة الاسيوية والمونديالية "ميمي" لخوض مباراته الاولى في الدوري البرتغالي ضد نادي بورتو متصدر ترتيب الفرق .وتعد تجربة "ميمي" الاولى له في اوروبا وتحديدا في الملاعب البرتغالية ، ويتطلع ان تكون هذه التجربة بوابة لدخوله في الاحتراف نحو افضل الاندية في القارة العجوز.

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