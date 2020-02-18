الناتو: نهدف لتوسيع وتطوير عملنا في العراق

2020/02/18 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد حلف شمال الأطلسي “الناتو” تأكيده على توسيع مهامه في العراق خلال الفترة المقبلة,خلال اجتماع رئيسة بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا، برئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، حيث أكد الجانبان أهمية الاتفاق الذي جرى بين الحكومة العراقية وبعثة الناتو باستئناف مهامها مجددا.

وأشارت كاردينيا الى أن بعثة الناتو تمتلك خططا كثيرة للفترة المقبلة، والتي تهدف الى توسيع وتطوير عملها في العراق.

بدوره، بين الغانمي أن اللقاءات والاجتماعات السابقة سارت بشكل جيد وممتاز وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة لاستمرار واستئناف عمل بعثة الناتو في العراق وتوسيع العمل خاصةً في مدارس الصنوف ومعسكرات التدريب، بالإضافة الى زيادة المقاعد للدورات الخارجية، واستيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر العراقية لإكسابها التجربة والخبرات والاحتكاك مع الجيوش المتطورة.

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