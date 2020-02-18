شاهد: الدور النسوي يبرز بقوة في تظاهرات تشرين.. امرأة تقود مسيرة الهتافات في ميسان

2020/02/18 | 19:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعتبر محافظة ميسان من المحافظات المنتفضة الحاصدة على أقل تغطية اعلامية ممكنة، فيما اذا قورنت ببغداد وذي قار والنجف وكربلاء وباقي المحافظات، فيما تشير الاخبار الواردة من هناك إلى وجود نشاطات احتجاجية لاتقل أهمية وحجمًا مما يوجد في ساحات الاحتجاج بباقي المحافظات.وتزداد مشاهد التمثيل النسوي الواسع في تظاهرات تشرين منذ انطلاقها، […]

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