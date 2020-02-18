رئيس برشلونة يدافع عن نفسه بعد فضيحة تشويه سمعة اللاعبين

2020/02/18 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

استغل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة تواجده في حفل تسليم جائزة الصحافة للتحدث عن الأزمة ا...





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