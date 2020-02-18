الحلبوسي ونائبه الثاني يبحثان إكمال القوانين المهمة

2020/02/18 | 19:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع بشير حداد النائب الثاني لرئيس المجلس إكمال القوانين المهمة.

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