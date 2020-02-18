الحرس الثوري: السعودية زودت جماعات إرهابية وانفصالية شرق إيران بطائرات مسيرة وأسلحة هجومية

2020/02/18 | 19:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة قال الحرس الثوري الايراني، اليوم الثلاثاء، إن السعودية زودت جماعات إرهابية وانفصالية شرق إيران بطائرات مسيرة وأسلحة هجومية.وذكر قائد القوة البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور في تصريح صحفي: “دولة رجعية بالمنطقة زودت زمرة ارهابية جنوب شرق ايران بثلاث طائرات محملة بالاسلحة والعتاد”.وأضاف، أن “الزمر الارهابية في جنوب شرق […]

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