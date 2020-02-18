قصة فتاة موصلية مصابة بالسرطان تعيل ابناء اخيها | تقرير

2020/02/18 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

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تركت الحكومة العراقية اهالي الموصل يصارعون الفقر والعوز لوحدهم، دون شمول جديد في دائرة الحماية الاجتماعية، مناشدين السلطات المعنية بإيجاد حلول حقيقية لهم.

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