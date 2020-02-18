إيران تعلق العمل بالاتفاقية المبرمة مع العراق بمجال الطاقة الكهربائية

2020/02/18 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت نقابة صناعة الكهرباء الإيرانية، إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة مع الجانب العراقي، بمجال الطاقة الكهربائية.

وأوضح رئيس النقابة بيام باقري في تصريح، ان ما شهده العراق من متغيرات سياسية واقتصادية خلال الفترة الأخيرة، كان سببا في تعليق العمل بالاتفاقية، على الرغم من تنفيذ جزء منها، وإيقاف تنفيذ الجزء الثاني الخاص بمعالجة الأضرار التي تعاني منها شبكة الكهرباء العراقية، والذي كان مقررا تنفيذه العام الحالي.

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