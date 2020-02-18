2020/02/18 | 19:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جليل عدنان خلف، اليوم الثلاثاء، ان المفوضية تواجه الكثير من التحديات والعقبات الداخلية والخارجية، بشأن إجراء الانتخابات المبكرة.وذكر المكتب الاعلامي للمفوضية في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان خلف "استقبل اليوم في مكتبه ببغداد، سفير كوريا الجنوبية جانغ كيونغ ووك، وتناول الطرفان اهمية اجراء الانتخابات المبكرة والتي ستدفع الى تهدئة الاوضاع في العراق".وشرح خلف، بحسب البيان، الخطوات التي اتبعها المجلس الجديد في عملية الاعداد والتجهيز الاداري والقانوني للمؤسسة وفقا للمعايير الدولية.وأكد أن "المؤسسة تواجه الكثير من التحديات والعقبات الداخلية والخارجية الا اننا سنعمل جاهدين على حل جميع المشاكل بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية".من جانبه ابدى السفير الكوري "تفهما كبيرا وسعادة غامرة لتوطيد العلاقات بين البلدين".واعرب عن استعداد كوريا الجنوبية للاستمرار والتواصل بمساعدة المفوضية من خلال الشركة الكورية المجهزة لأجهزة الاقتراع الالكتروني التي عملت عليها المؤسسة في الانتخابات السابقة.ولفت كيونغ إلى أن كوريا الجنوبية على استعداد تام لنقل التجربة الكورية الى العراق من خلال التعاون المثمر بين البلدين وتبادل الخبرات.

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