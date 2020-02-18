2020/02/18 | 19:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم اللواء 22 الفوج السادس في الحشد الشعبي، الثلاثاء ، دورة قادة النصر العقائدية تحت اشراف مديرية التوجيه العقائدي.وقال امر اللواء 22 عبد الله عطية الشغانبي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “هذه الدورات مستمرة في عدة افواج وعادة ما تكون في الصباح بعد ان يؤدي المجاهدين البرامج الصباحية”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 22 بالحشد الشعبي يختتم دورة قادة النصر للتوجيه العقائدي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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