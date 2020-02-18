2020/02/18 | 19:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت الجامعة التكنلوجية في بغداد، حفلا تأبينيا لمناسبة اربعينية قادة الانتصار .قال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه ” تجسيدا لتضحيات وانتصارات الشهداء القادة اقامت الجامعة التكنلوجية في بغداد حفلا تأبينيا لمناسبة مرور أربعين يوما على استشهاد القادة الحاج ابو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني ورفاقهما.وتضمن الحفل عدة فعاليات استذكرت من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجامعة التكنلوجية في بغداد تقيم حفلا تأبينياً لمناسبة أربعينية قادة الانتصار وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة التكنلوجية في بغداد تقيم حفلا تأبينياً لمناسبة أربعينية قادة الانتصار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة التكنلوجية في بغداد تقيم حفلا تأبينياً لمناسبة أربعينية قادة الانتصار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).