الأمن التركي يعتقل القيادي بداعش الإرهابي المكنى “أبو تقي الشامي”

2020/02/18 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات التركية، اعتقال قيادي في تنظيم داعش الارهابي، في عملية أمنية غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، ان قوات الأمن تمكنت وبالتعاون مع قسم مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على السوري المكنى “أبو تقي الشامي”، المسؤول عن الأنشطة الاستخباراتية في تنظيم داعش الإرهابي، مبينة ان عملية الاعتقال تمت بقضاء إيناغول التابع لولاية بورصة، والتي كان يعمل فيها سباكا للغاز في المنازل.

وأوضحت الوكالة ان الشامي البالغ من العمر خمسين عاما، كان مسؤولا رفيعا بالتنظيم الإرهابي، بمنطقتي الميادين والبوكمال بدير الزور شرقي سوريا، مضيفة ان الأمن ألقى القبض على ثلاثة أشخاص آخرين للاشتباه بارتباطهم بداعش، خلال العملية الأمنية ذاتها.

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