رسمياً.. جيسوس يوقع عقود انضمامه لريال مدريد

2020/02/18 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وقع البرازيلي رينير جيسوس لاعب فلامنجو السابق، عقود انضمامه لريال مدريد حتى 2026، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.وظهر جيسوس خلال القاعة الشرفية في ملعب “سانتياجو برنابيو”، لتوقيع العقود قبل تقديمه رسميًا للجماهير ووسائل الإعلام.ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” فيديو يظهر فيه رينير […]

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