2020/02/18 | 19:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور: منع حركة مركبات الفحص المؤقت في المحافظات إفتتاح جسر محمد القاسم بعد إنجاز تأهيله بغداد – الزمان افتتحت أمانة بغداد الليلة الماضية الطريق السريع محمد القاسم بعد إنجاز أعمال الصيانة وتحقق التصلب الأولي للكونكريت وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة.وأعلنت الأمانة وقيادة عمليات بغداد عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط سوق شعبي في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إفتتاح جسر محمد القاسم بعد إنجاز تأهيله) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إفتتاح جسر محمد القاسم بعد إنجاز تأهيله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).