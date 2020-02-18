2020/02/18 | 19:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال فعاليات الجلسة الثالثة بدولة الإمارات المتحدة طفلة عراقية تفوز برئاسة لجنة الأنشطة في البرلمان العربي للطفل الشارقة -عمر علي حيدر بطفل عراقي واحد من أصل أربعة أطفال أعضاء، شارك برلمان الطفل العراقي في فعاليات الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل الذي عقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة بين 10-15 من فبراير 2020 […]

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