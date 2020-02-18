2020/02/18 | 19:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة: شمول 2600 عائلة بمنحة العودة بغداد – الزمان اطلقت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الوجبة الخامسة من المشمولين بمنحة العودة من النزوح الطارئ والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل عائلة عائدة .وقالت مدير عام دائرة المعلومات والبحوث في الوزارة ايمان ناجي هندي إن ” الوزارة بـاشـرت اطــلاق صرف الوجبة الخامسة من المشمولين بمنحة العودة […]

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