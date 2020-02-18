الهجرة: شمول 2600 عائلة بمنحة العودة


الهجرة: شمول 2600 عائلة بمنحة العودة
2020/02/18 | 19:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الهجرة: شمول 2600 عائلة بمنحة العودة بغداد – الزمان اطلقت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الوجبة الخامسة من المشمولين بمنحة العودة من النزوح الطارئ والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل عائلة عائدة .

وقالت مدير عام دائرة المعلومات والبحوث في الوزارة ايمان ناجي هندي إن ” الوزارة بـاشـرت اطــلاق صرف الوجبة الخامسة من المشمولين بمنحة العودة  […]

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