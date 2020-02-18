تجميد أموال 84 شخصاً وكياناً بتهمة تمويل الارهاب بطلب من مجلس الأمن

2020/02/18 | 19:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت لجنة تجميد أموال الارهابيين التابعة لامانة مجلس الوزراء العراقي،قائمة تضمنت 84 شخصاً وكيانا جرى تجميد اموالها بتهمة تمويل الارهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.وتنشر وكالة (بغداد اليوم) […]

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