عبطان يتوقع موعد التصويت على كابينة علاوي ويؤكد: ستضم فئتين من الوزراء

2020/02/18 | 19:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع وزير الشباب والرياضة السابق، عبد الحسين عبطان، اليوم الثلاثاء، التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، نهاية الأسبوع المقبل.وذكر عبطان، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، “توقعاتي ستمرر […]

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