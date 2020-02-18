وزير النقل يعلن موافقة مجلس الوزراء على شمول موظفين محالين للتقاعد باستملاك العقارات

2020/02/18 | 19:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على شمول موظفي الوزارة العاملين في مطار البصرة الدولي من تشكيلات وزارة النقل وشمول موظفي سلطة الطيران المدني المتقاعدين مؤخرا باستملاك العقارات السكنية اسوةً باقرانهم الموظفين.وقال لعيبي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”مجلس الوزراء وافق بالاجماع على […]

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