الكمارك تعلن احباط تهريب ثلاث سيارات الى العراق

2020/02/18 | 19:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب ثلاث سيارات مخالفة لشروط الاستيراد في محطة جمرك بوابة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “السلطة الجمركية في محطة جمرك بوابة البصرة و بالتعاون مع الجهات الساندة، تمكنت من ضبط ثلاث سيارات دون الموديل المسموح بإستيراده أخفيت داخل حاوية حجم […]

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