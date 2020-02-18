وزير سابق يهاجم مجلس الوزراء على خلفية قرار جديد اتخذ اليوم بشأن حصة ’’خزينة الدولة’’

2020/02/18 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

انتقد الوزير السابق، والنائب الحالي في البرلمان، محمد صاحب الدراجي، اليوم الثلاثاء، قراراً جديداً أصدرته الحكومة الحالية التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وكتب الدراجي، في تغريدة له على ’’تويتر’’، "مجلس الوزراء المستقيل ماعرف معنى (كافي عيب)"، وفقاً لما قاله.

وأضاف "اليوم قرروا، تخفيض حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات النفطية من 45٪ الى 5٪، بالرغم من عجز الموازنة وخلاف قانون الشركات العامة".

وتابع ان القرار الثاني "اعطاء صلاحيات مناقلة مبالغ لمدير عام توزيع كهرباء الجنوب لا تعطى عادةً الا لوزير"،

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية في وقت سابق من اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان.

وقرر المجلس، "تخفيض حصة الخزينة العامة من الربح المشار اليها في البند (رابعًا / 1) من المادة المذكورة آنفًا، من أرباح الشركات العامة التابعة لوزارة النفط لتصبح بنسبة (5%)، على أن تصرف نسبة الـ (40%) المتبقية من هذه الحصة على واحدة أو أكثر من الشركات العامة التابعة لوزارة النفط، بحسب ما يقرره وزير النفط، لغرض تأهيل وتطوير مصانعها الانتاجية أو استحداث مصانع أو نشاطات جديدة".

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

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وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس ال

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أوضح عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء (18 شباط 2020)، حقيقة الانباء التي تحدثت عن تأخر اقرار الموازنة بسبب وجود عجز كبير فيها.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الهنين قوله إن"المو

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