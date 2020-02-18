الامن والدفاع النيابية تواصل تحقيقاتها بشأن احداث محافظة ذي قار

2020/02/18 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، مواصلة التحقيقات بشأن الأحداث الأمنية الت...





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