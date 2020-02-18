2020/02/18 | 19:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، الأربعاء، أن مديريات وتشكيلات الهيئة ستواصل السير على خطى القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه، مشيرا إلى أن استشهاد القادة اسهم بتوحيد لحمة الشعب العراقي.وقال الكوفي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى , على هامش الحفل التأبيني الذي اقامته الجامعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكوفي: مديريات الحشد الشعبي وتشكيلاته ستواصل مسيرة القادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكوفي: مديريات الحشد الشعبي وتشكيلاته ستواصل مسيرة القادة الشهداء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكوفي: مديريات الحشد الشعبي وتشكيلاته ستواصل مسيرة القادة الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).