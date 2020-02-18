2020/02/18 | 19:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموارد المائية: انخفاض كبير بنسب الملوحة في شط العرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 19:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية: انخفاض كبير بنسب الملوحة في شط العرب) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية: انخفاض كبير بنسب الملوحة في شط العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).