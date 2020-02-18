الرئاسة العراقية تكشف حقيقة اصدار صالح عفواً رئاسياً

2020/02/18 | 19:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الرئاسة العراقية ،اليوم الاربعاء، اصدار عفو رئاسي عن شخصيات رياضية .

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