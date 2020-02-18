2020/02/18 | 19:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبينما يوجه رجل الامن بندقيته مباشرة تجاه المتظاهرين، تظهر لافتة خلفه، عليها "وعد" بعدم استخدام القوة لتفريقهم.اثارت هذه المفارقة ردود فعل بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وبدت السخرية والتهكم واضحتين على منشوراتهم، ومنهم من قال ان طباعة هكذا منشورات يبين بشكل واضح الفساد الذي تغرق فيه الحكومة، واخر علق قائلا: انظر للافتة التي خلفك، في اشارة لرجل الامن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. بماذا "وعدت" القوات الامنية المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. بماذا "وعدت" القوات الامنية المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).