البياتي: نأمل من علاوي اعتماد مستشارين ملمين بحقوق الانسان للتعامل مع التظاهرات

2020/02/18 | 19:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعبر عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، علي البياتي، مساء اليوم الثلاثاء، عن امله بأن يعتمد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، على مستشارين ملمين بحقوق النسان بدلا من القيادات الامنية، في التعامل مع ملف المتظاهرين.وغرد البياتي على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس" قائلا "نأمل من رئيس الوزراء القادم ان يعتمد على مستشارين ملمين بحقوق الانسان بدل الاعتماد على القيادات الامنية فقط في التعامل مع ملف التظاهرات والاحتجاجات التي كانت الأسوء من جانب حقوق الانسان في الفترة الاخيرة من تاريخ العراق الجديد بعد ٢٠٠٣".

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