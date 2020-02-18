أنس بمواجهة هاليب في ثاني أدوار دبي للتنس

2020/02/18 | 19:56 - المصدر: الصباح

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دبي/أ ف ب

تلاقي التونسية انس جابر المصنفة 45 عالميا في الدور الثاني من بطولة دبي المفتوحة للتنس المصنفة الثانية الرومانية سيمونا هاليب والتي اعفيت من خوض مباراة الدور الاول.

وبلغت جابر الدور الثاني بعد تغلبها على الأميركية أليسون ريسك 7-6 (7-3)، 1-6، و6-2.



وحظيت جابر بتشجيع كبير في دبي حيث تمضي فترات طويلة لاسيما من أجل التدريب، ووصفت ان "أليسون كانت منافسة صعبة، جعلتني أركض في كل مكان، خسرت المجموعة الثانية لكنني تمكنت من العودة في الثالثة".



وأصبحت جابر الشهر الماضي أول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي لبطولة كبرى، وذلك في بطولة أستراليا المفتوحة، قبل ان تخسر أمام الأميركية صوفيا كينن التي توجت باللقب على حساب موغوروسا.



وفي لقاء آخر في الدور الاول خسرت المصنفة أولى عالميا سابقا البلجيكية كيم كلايسترز مباراتها الأولى بعد عودتها من الاعتزال، وذلك بسقوطها بمجموعتين من دون رد أمام الإسبانية غاربيني موغوروسا.



وحسمت موغوروسا المصنفة 16 عالميا المباراة لصالحها بنتيجة 6-2 و7-6 (8-6)، لتحرم كلايسترز المتوجة بأربعة ألقاب كبرى، من تحقيق عودة إيجابية الى ملاعب الكرة الصفراء التي غابت منها العام 2012.



وقالت كلايسترز بعد مباراتها الأولى منذ أعوام "كان شعوري جيدا على أرض الملعب، شعرت بأنني قادرة على مجاراة الإيقاع".

وتابعت "لم أكن لأقوم بذلك (العودة) لو لم أتمتع بنوع من الإيمان.



قد أحتاج الى عشر مباريات للعب مثلما فعلت في المجموعة الثانية، عشر مباريات لاكتساب القدرة على اللعب هكذا من البداية الى النهاية".

وتابعت "لدي ما يكفي من الصبر، سنرى ما سيحدث".



من جانبها قالت الإسبانية "لقد رأيتها تلعب عندما بدأت المشاركة في دورات المحترفات، هي لاعبة مذهلة، كنت أتطلع قدما الى المباراة الأولى.



لقد لعبت بشكل جيد جدا، لاسيما في المجموعة الثانية".وتابعت "كانت النهاية متقاربة جدا، كانت مباراة ممتعة"

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