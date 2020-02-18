المطالبة بايقاف المباريات لمواجهة الإساءة العنصرية

2020/02/18 | 19:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برلين/وكالات

قال فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، إنه يرى أن أفضل طريقة للتعامل مع الأحداث العنصرية في ملاعب كرة القدم، ربما تكون إيقاف المباراة بشكل كلي عند وقوع إساءة عنصرية.

وقال بوبيتش على هامش حفل توزيع جوائز "لوريوس" الرياضية العالمية،: "إذا لزم الأمر، فإنه يمكن إيقاف اللعب أو إلغاء المباراة بشكل كامل في حالة وقوع أي أحداث عنصرية، فهذا سيكون تصرفا صحيحا."

وأضاف أنه يجب في الوقت نفسه التفكير بعناية قبل اتخاذ قرارات إيقاف المباريات.

وأضاف مهاجم المنتخب الألماني السابق: "إذا فعل شخص أو اثنان تصرفا أحمق، فلماذا يفترض أن يدفع ثمن ذلك، 60 ألفا، وإنما يجب إخراج الشخصين فقط."

وتابع: "اذا كانت هناك تصرفات فردية مسيئة، يجب العثور على مرتكبيها، وإبعادهم عن الملاعب."

واستمر مسلسل الأحداث العنصرية في ملاعب كرة القدم الألمانية، وقد تعرض جوردان توروناريغا مدافع هيرتا برلين لإساءات عنصرية خلال مباراة الفريق أمام شالكه ضمن منافسات كأس ألمانيا في الرابع من شباط الحالي.

و شهدت ايضا مباراة بدوري الدرجة الثالثة بألمانيا إلقاء القبض على مشجع بسبب ترديد هتافات عنصرية، وذلك بعد أن قدم مجموعة من المشجعين مساعدتهم للتعرف على هويته.وقال بوبيتش إن العنصرية هي مشكلة في الملاعب وليست في الفرق.

وأضاف بوبيتش "إننا بالفعل نقدم الكثير في كرة القدم.



والفرق تتعامل مع بعضها البعض بشكل رائع، ولا تشهد الفرق إساءات عنصرية في ما بينها.



فلا أهمية للون البشرة أو اختلاف الانتماءات والمعتقدات."

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