قائمقام سنجار يؤكد التريث بنقل عوائل داعش من سوريا الى ربيعة

2020/02/18 | 20:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي آغا، عن تريث وزارة الهجرة والمهجرين بنقل عوائل الدواعش، من مخيم الهول السوري الى مخيم (عملا)، في منطقة ربيعة التابعة لقضاء تلعفر في محافظة نينوى.وقال علي آغا، اليوم الثلاثاء، ان “هذا التريث جاء بعد تحذيراتنا التي اطلقناها في وقت سابق من الاقدام على هذا الامر المرفوض من […]

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