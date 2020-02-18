2020/02/18 | 20:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاجئ الناصرية وكلوني وتاجر عباءات من مكة – نعيم عبد مهلهل 1 اتى الممثل العالمي جورج كلوني من امريكا الى مدينة زولنكن الالمانية ليراجع البرفسور هانز بتروس حول الالام التي تتكرر في ظهره حسب موعد مسبق حجزه قبل شهر ، الجلسة والاشعة والاستشارة بسعر المشفى كلفة نحو 400 اورو.مررت صدفة حيث يقع المشفى في […]

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