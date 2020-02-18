عباس علي العلي - نصوص من دفتر خدمتي الضائع

2020/02/18 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي من رسالة إلى صديقي الرب..(1)أريد أن أبحث لي عن مكانعن وجودفي قبر سحيق أو في السماءفأنا يا سيديلا أستحق كل عطاياكولا أريد المزيديكفيني أنني لم أعد أملك الكلماتفصرت الأخرس الناطقمن فرط سعادتي بالحياةأشتقت إلى دمعةومن فرط أماني صرت أترقب لحظة خوفحتى تسعدني...شكرا لك صديقي إنك تسمعنيشكرا لك صديقي أنك تقبل بجنوني...(2)إذا لا تسألوا الي......

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