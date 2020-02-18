دلور ميقري - مزحة، جريمة مزدوجة ومتورطون ثلاثة

2020/02/18 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري الأشخاص المتورطون في هذه القصة، ولنقل مبدئياً أنها واقعية ( نشرت الصحافة المغربية تفاصيلها )، لم يدُر في خلد أيّ منهم أن القدر سيجمعهم كأبطال رئيسيين لها.أحدهم، وكان صاحب المزحة التي عُدت سببَ المأساة، تعرف في حقيقة الحال على كلا الرجلين الآخرين، المتورطين، وكان يتأرجحُ بين الحياة والموت.لكنه قبل ذلك، كان رجلاً سعيداً.هذا لو عدّ السيرُ في متاهة العالم، سعادةً.إلا أن الفقرَ ليسَ دافعاً للشعور ب......

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