أحمد عصيد - مصادرة كتاب من معرض الكتاب فضيحة دولة

2020/02/18 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_عصيد حققت كتب كل من هشام نوستيك المعروف بـ "كافر مغربي" ورشيد أيلال ومحمد لمسيّح أعلى المبيعات خلال المعرض الدولي الأخير في دورته 26 بالدار البيضاء ، حيث نفذت جميع نسخ الطبعة الأولى من كتاب "حوار مع المسلم للي ساكن فيا" منذ الأيام الثلاثة الأولى من المعرض، وبلغت عدد المبيعات من "كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة" 470 نسخة في بضعة أيام قبل أن تسطو عليه أيادي السلطة وتسحبه من رواق الناشر ليلا، كما بيعت من ك......

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