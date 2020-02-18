وفد الاتحاد الوطني الكردستاني يصل بغداد لبحث ملف تشكيل الحكومة

2020/02/18 | 20:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، هاوكار الجاف، وصول وفد حزبه إلى العاصمة بغداد، لبحث ملف تشكيل الحكومة العراقية.وقال الجاف في تصريح له إن “الوفد الكردي برئاسة رئيس الاتحاد الوطني […]

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