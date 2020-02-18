الزراعة :السعودية مشمولة بقرار منع استيراد الدواجن والبيض بسبب “انفلونزا الطيور”

2020/02/18 | 20:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الزراعة وجهت ىبمنع دخول استيرادات الدواجن والطيور بأنواعها الحية والمجمدة والبيض واي منتجات اخرى تدخل في تركيبها الدواجن ومنتجاتها من السعودية .وقالت الهيئة، في بيان تلقت”العهد نيوز” إنه “استنادا الى كتاب ورد للهيئة من وزارة الزراعة /دائرة التخطيط والمتابعة /قسم الأنتاج الحيواني، القاضي […]

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