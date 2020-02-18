مصدر: رئيس الجمهورية برهم صالح ينشق عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

2020/02/18 | 20:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الثاني لأمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني “برهم صالح”، اليوم السبت، تشكيل كيان سياسي جديد للمشاركة في انتخابات إقليم كردستان، خارج الاتحاد.وقال “كريم بحري”، الممثل القانوني للتحالف الجديد، […]

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