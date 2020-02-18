الحشد يصدر بيانا بخصوص عودة المفسوخة عقودهم

2020/02/18 | 20:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بيانا بخصوص عودة المفسوخة عقودهم من منتسبيها، مشيرة الى مطالبتها لوزارة الدفاع بمناقلة درجات وظيفية منها إلى هيئة الحشد.وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "بعد اكمال الإجراءات من قبلنا تم رفع جميع الأسماء الى لجنة ١٠٧ لغرض تنفيذها، ولعدم وجود التخصيصات المالية لهذا الغرض قامت اللجنة بعقد اجتماعات مع وزارة المالية بخصوص إدخالها ضمن موازنة عام ٢٠٢٠".وأضافت انه "تم الاتفاق بعد الاجتماع مع لجنة اعداد الموازنات لغرض ادخال التخصيصات المالية للمفسوخة عقودهم وسيتم اشعاركم لاحقا في حال اكمال ذلك".وبينت ان "هنالك مقترح وبناءً على توجيهات رئيس هيئة الحشد طالبنا ومن خلال لجنة بمناقلة درجات وظيفية من وزارة الدفاع إلى هيئة الحشد".واوضحت انه "تم رفع ذلك الى رئيس الهيئة ومنه الى مجلس الأمن الوطني لغرض اقرار المناقلة بين وزارة الدفاع وهيئة الحشد وسيتم ابلاغكم بذلك حال إتمام المناقلة".وأشارت الهيئة الى انه "لم تحدد وزارة المالية اي درجة وظيفية للمفسوخة عقودهم من منتسبي هيأة الحشد الشعبي لحد الان وسيكون الشيخ حسن الحميداوي ممثلاً عنكم في جميع مراحل ذلك وسيكون حاضراً في جميع المناقشات والاجتماعات الى حين إكمال عودتكم".

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