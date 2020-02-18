كوركيس: نترقب قراراً {فيفوياً» بتغيير مكان لقاء هونغ كونغ

2020/02/18 | 20:28 - المصدر: الصباح

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بغداد/ بلال زكي

أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم باسل كوركيس انه ينتظر اشعار الاتحادين الدولي والآسيوي بتغيير مكان إقامة المواجهة المقبلة لاسود الرافدين أمام هونغ كونغ المقررة في ملعب الأخير على خلفية تفشي فيروس كورونا وعدم وجود حلول سريعة للقضاء عليه.

وقال كوركيس في تصريح خص به "الصباح الرياضي": ان خوض المباراة في هونغ كونغ بات شبه مستحيل كون البلد الآسيوي الواقع على ساحل الصين الجنوبي شهد تسجيل اصابات بهذا الفيروس الخطير، بالاضافة إلى الاعلان رسميا عن أكثر من حالة وفاة.

وأشار إلى ان منتخبنا الوطني يضم في صفوفه مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين الذين ينشطون في دوريات البرتغال والسويد وكندا، لذا فان جميع تلك الدول سترفض بشكل قاطع سفر المقيمين فيها إلى أي بلد ينشط فيه الفيروس تجنبا لانتقال العدوى.

وأشار الى ان قوانين الاتحادين الدولي والآسيوي واضحة وصريحة في هذا المجال، كونها تعد سلامة جميع أطراف اللعبة من لاعبين وجمهور وطواقم تحكيمية وملاكات فنية وإدارية من ضمن الأولويات القصوى التي يجب عدم التهاون فيها اطلاقا، مبينا انه انطلاقا من هذه المعطيات فيتوقع قريبا اصدار قرار رسمي يقضي بتغيير مكان اقامة اللقاء في بلد محايد وآمن تماما.

تجدر الإشارة الى ان منتخبنا سيلاقي هونغ كونغ في الحادي والثلاثين من آذار المقبل ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى المرحلة الحاسمة من مونديال قطر 2022 وامم آسيا الصين 2023.

ويتصدر منتخبنا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على البحرين الوصيف، ثم إيران ثالثا برصيد ست نقاط، وهونغ كونغ رابعا وفي جعبتها خمس نقاط، وتتذيل كمبوديا سلم الترتيب بنقطة يتيمة.

وسيضع الفوز في المباراتين المقبلتين أمام هونغ كونغ وكمبوديا أسود الرافدين بنسبة كبيرة في خانة المتأهلين إلى نهائيات القارة الصفراء ويجنبنا خوض رحلة تصفيات جديدة، كما انه يؤهلنا إلى جانب 11 منتخبا آخر للتنافس على خمسة مقاعد مؤهلة الى مونديال الدوحة 2022.

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