محمد يوسف يصف خسارة الشرطة في أبطال آسيا بالمفاجئة

2020/02/18 | 20:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة /محمد عجيل

وصف المدرب المصري محمد يوسف خسارة الشرطة من الوحدة الاماراتي بهدف للاشيء ضمن دوري ابطال اسيا بالمفاجئة كونه كان الأفضل مهارياً وبدنيا وقال لـ (الصباح) الرياضي: حقيقة قدم الشرطة مباراة جيدة نالت اعجاب المشاهد العربي وكان الاكثر حيازة للكرة بشهادة المختصين وتمكن من الوصول الى منطقة جزاء الخصم عدة مرات مشكلا تهديدا صريحا لمرمى الوحدة الاماراتي لكن التسرع وعدم الاستقرار من قبل اللاعبين حال دون تسجيل الأهداف يضاف لها يقظة الحارس الذي ابعد اكثر من كرة كادت ان تكون هدفا واكد ان الوحدة كان حذرا ويقظا ومتخوفا في ذات الوقت ولعب في اغلب دقائق المباراة بطريقة دفاعية اكثر منها هجومية وراينا بسالة المدافع الكوري تانك ريم الذي كان جدارا صلدا امام هجوم الشرطة ويبدو ان الوحدة كان يبحث عن نقطة التعادل لان المباراة تجري خارج ملعبه وبعيدا عن جماهيره وربما يجد في هذه النتيجة خطوة الى الامام واضاف ان الاندية العراقية تدفع ثمن ابتعادها عن الملاعب العراقية لانه يجردها من الجماهير وهذه واحدة من مساوىء الاتحاد الاسيوي الذي يفرض حصاراً على أنديته لاسباب ربما لم تكن معقولة على العكس من الاتحاد الأفريقي واشار الى ان الشرطة فاز بالمستوى الفني الذي قدمه في المباراة لكن كرة القدم لا تعتمد على ما يقدمه الفريق بل ما يسجله اللاعبون من اهداف وانا شخصيا اشعر بالسعادة.

وانا اشاهد فريقاً سبق ان عملت بمعيته ضمن الدوري العراقي بهذا المستوى الذي عوض ما قدمه سابقا امام الشباب السعودي قبل شهر تقريبا واتمنى من كل قلبي ان يدرك الفريق ما فاته من سوء نتائج لانه يستحق ان يكون في دائرة المنافسة في امكانياته المالية والإدارية وكان الوحدة الاماراتي قد فاز على فريق الشرطة بهدف للاشيء جاء في الدقيقة السابعة والثمانين وبخطأ من حارس المرمى وخط الدفاع .

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