مهمة قارية جديدة للحكم مهند قاسم

2020/02/18 | 20:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / حيدر كاظم

اوضح الحكم الدولي مهند قاسم انه يتطلع لادارة مباراة سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي وفيسيل كوبي الياباني، اليوم بنجاح والخروج بها الى بر الامان بعد ان اسند له الاتحاد القاري لكرة القدم مهمة قيادة اللقاء الابرز في الجولة الثانية لدوري ابطال اسيا، وذلك لسمعة الفريقين بتواجد نخبة من نجوم الساحرة المستديرة في صفوفهما امثال اندريس انيستا لاعب برشلونة ومنتخب اسبانيا سابقا والالماني لوكاس بودولسكي ودافيد فيا والمدافع البلجيكي توماس فيرمايلين.

وقال قاسم في تصريح خص به " الصباح الرياضي " : انه سعيد جدا بالمهمة التحكيمية الجديدة التي اسندت له الى جانب الطاقم العراقي المساعد والمؤلف من الدكتور واثق مدلل وميثم خماط وزيد ثامر ، معربا عن ثقته بادارة المباراة التي ستجمع سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي ومنافسه فيسيل كوبي الياباني ضمن المجموعة السابعة لمنافسات دوري ابطال اسيا ، ويضيفها استاد سواون كأس العالم الذي افتتح عام 2001 ويتسع الى (44047 متفرجاً).

واضاف قائلا : ان تكليفه بمهمة قيادة لقاء اليوم، جاء نتيجة حصوله على تقييمات عالية في المباريات التي ادارها سابقا وحصل على اثرها على اشادات متعددة من قبل اللجنة التحكيمية الاسيوية، مؤكدا طموحه بمواصلة تألقه في عالم الصافرة على المستويات المحلية والعربية والقارية ، معلنا رغبته في التواجد ضمن البطولات العالمية بالمدة المقبلة، لاسيما في المونديال الذي يعد حلما بالنسبة اليه.

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