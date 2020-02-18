2020/02/18 | 20:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت كتيبة هندسة ميدان فرقة المشاة السادسة التابعة للجيش العراقي، تفجير اكداس عتاد من مخلفات داعش الارهابية غرب بغداد.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة صدى انه” بعد ان تم جمع العتاد والمواد المتفجرة التي خلفتها زمر الارهاب في المناطق المحررة والتي تشكل خطرا كبيرا على المواطنين الابرياء تم التفجير”.واشارت الى ان” عملية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير اكداس عتاد من مخلفات داعش غرب بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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