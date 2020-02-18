انكسار زحف لقوى العدوان على مدينة الدريهيمي

2020/02/18 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نفذ مرتزقة العدوان اليوم زحفا كبيرا على مدينة الدريهيمي جنوب الحديدة من خلال 3 مسارات حيث استمر الزحف لساعات بعد معارك ضارية مع الجيش واللجان الشعبية والذين تمكنوا من كسر هذا الزحف الاعنف منذ انطلاق معارك جبهات الساحل الغربي.كما افاد مصدر عسكري ان الزحف كان مسنود بأكثر من 35 مدرعة وآلية […]

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