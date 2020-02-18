مسؤول أمني يكشف سبب تأخر تسليم أمن المحافظات إلى الداخلية

2020/02/18 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أرجع قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، اليوم الثلاثاء، تأخر تسلم وزارة الداخلية للملف الأمني في المحافظات، إلى الأوضاع الراهنة التي مرت بها البلاد.وقال البطاط في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعتها وكالة “العهد نيوز”، إنه “بموجب الوصف الوظيفي في وزارة الداخلية لتشكيل قيادة قوات الشرطة الاتحادية، ينبغي أن تتواجد […]

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