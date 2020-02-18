كتلة نيابية تكشف الجهة التي رشحت علاوي لرئاسة الوزراء.. ليست سائرون ولا الفتح

2020/02/18 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

كشف رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، النائب يونادم كنا، اليوم الثلاثاء، الجهة التي تقدمت بطا...





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