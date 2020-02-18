قيادي بالاتحاد الوطني ينفي انشقاق برهم صالح عن الحزب

2020/02/18 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

نفى القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيرة، الثلاثاء، انشقاق رئيس الجمهورية برهم صالح عن الحزب.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيرة قوله: إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، لم يخرج من الاتحاد الوطني الكردستاني، والأخبار التي تحدثت عن ذلك عارية عن الصحة".وأضاف أن " الرئاسة المشتركة جرى انتخابها فقط ، ولم يتم انتخاب بقية المناصب في الاتحاد الوطني الكردستاني".

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني اعلن، انتخاب لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيسين مشتركين للاتحاد ب 91 صوتاً.

بغداد اليوم _ متابعة

كشف رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، النائب يونادم كنا، اليوم الثلاثاء، الجهة التي تقدمت بطالب لرئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الانتقالية في البلاد.

وقال يونادم كنا، في تصريحات صحفية، إ

بغداد اليوم- ديالى

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (18 شباط 2020)، من خطر يداهم اكبر النواحي المحررة في محافظة ديالى.

وقال العزاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "احدى النقاط الأمنية، في مدخل ناحية جلولاء (70

بغداد اليوم- بغداد

ادلى رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2020)، بأول تعليق له على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر المالكي، في حوار متلفز، "تفاجئنا بترشيح محمد علاوي لرئاسة الوزراء خلفاً لع

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