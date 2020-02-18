مضيفو طيران ينفذون إضرابًا ويتسببون بإيقاف 40% من رحلات إحدى الدول العربية

2020/02/18 | 20:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، توقف 40% من رحلاتها بسبب اضراب المضيفين الذي بدأ منذ يوم الاثنين، فيما توعدت بـ”عقوبات” تنتظر المضربين.وقال أمين أندلسي الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية إن “نفس النسبة تم تسجيلها أمس الاثنين حيث الغيت 13 رحلة منها 10 رحلات دولية و3 داخلية”، مشيرا إلى أن “الشركة […]

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