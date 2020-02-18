الدراجي: مجلس الوزراء المستقيل لم يدرك حتى اللحظة معنى (كافي عيب) !

2020/02/18 | 20:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال النائب محمد صاحب الدراجي، الثلاثاء، ان مجلس الوزراء "المستقيل" لم يع حتى اللحظة معنى "كافي عيب"، لا سيما بعد قراراته الاخيرة بشأن شركات النفط ومنح الصلاحيات.

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