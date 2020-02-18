هذا ما فعله كورونا.. مصانع السيارات بالصين تنتج كمامات

2020/02/18 | 20:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قررت شركات صناعة السيارات في الصين إنتاج كمامات صحية بسبب نقص تلك الكمامات الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللوقاية من الإصابة به.

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